Le record du monde de vitesse pour une moto électrique battu par la Silver Lightning

Thomsen a poussé la machine à 195,4 mph, soit plus de 314 km/h, après un départ parfait, et a réussi à franchir le ¼ de mile quelques dixièmes de seconde plus vite que le précédent record de 2012. La moto a opéré le 0 à 100 km/h en moins d’une seconde (0,9 seconde) !

L’équipe a tenté de faire mieux en augmentant encore la puissance sur place, mais la moto n’a fait que patiner sans réussir à transmettre la puissance au sol.

Ce succès témoigne d'une belle évolution pour l’équipe True Cousin, qui avait débuté son aventure dans le domaine de la moto électrique avec un premier modèle équipé d’une motorisation de seulement 12 kW en 2008.