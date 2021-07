Ok, la voiture volante existe et elle vient de faire son premier vol "interurbain"

Pourtant, tous ces nouveaux « taxis volants » ne sont pas à proprement parler des voitures volantes. Le plus souvent, il s’agit de gros drones capables de transporter des passagers, une petite charge de fret, ou bien des appareils VTOL (à décollage et atterrissage vertical) pilotés, autrement dit des hélicoptères multirotors à propulsion électrique. Or, quasiment aucun de ces projets n’est capable, après l’atterrissage, de quitter la piste d’envol par la route afin de rejoindre un parking en centre-ville ou un garage en banlieue.