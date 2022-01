L'avion-voiture Aircar obtient le droit de circuler, avec une licence de vol slovaque

Eh oui, cette fois, la réalité tente de se rapprocher au plus près de la science-fiction. Les voitures volantes seraient-elles proches de devenir le standard de demain ? Klein Vision, l'entreprise slovaque qui développe l'AirCar , en est persuadée.

Il faut dire que le prototype de vol progresse, avec déjà plus de 70 heures de tests en vol ainsi que 200 décollages et atterrissages. C'est en tout cas suffisant pour que les autorités slovaques de l'aviation civile, qui ont suivi les standards de l'EASA (European Union Aviation Safety Agency), donnent le certificat de navigabilité pour ce modèle d'essai. Il avait déjà, en mai dernier, réalisé un vol de 35 minutes entre les aéroports de Nitra et de Bratislava, avant que le pilote ne replie les ailes et rentre dans son garage.