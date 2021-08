Audi dévoile Skysphere, sa concept car électrique capable de changer de taille

Mais ce qui engage plus encore à s'attarder sur cette nouvelle voiture électrique est sa capacité à changer de taille. Ainsi, dans sa première configuration, la Skysphere est sportive, rappelant les voitures de course Horsch – marque allemande aux multiples titres dans les années 30, qui n'est autre que l'ancêtre même de la marque Audi. D'un cabriolet pensé pour la performance, celle-ci peut ainsi gagner 25 cm dans le mode grand tourisme pour atteindre 5,19 m de longueur, dans la perspective de rendre les trajets longs plus agréables. Dotée d'un immense écran tactile sur toute la largeur du tableau de bord, la Skysphere possède également un outil de conduite autonome de niveau 4, si vous préférez profiter du paysage.