On en sait plus sur le futur Audi Q5 e-tron

Ne pas désorienter les futurs consommateurs et consommatrices, tel semble être le leitmotiv d'Audi pour son futur SUV Q5 e-tron. Le véhicule électrique , qui rejoindra ses comparses pour le marché chinois en 2022, apparait dans un style des plus classiques à travers des images dévoilées par le ministère de l'Industrie et des Technologies, chargé de l'homologation du véhicule.