Les commandes pour la nouvelle Audi e-tron GT sont ouvertes en Europe

Chez Audi, la ligne sportive est siglée RS. Et la nouvelle e-tron GT ne déroge pas à la règle. Dotée d’une puissante motorisation électrique de 440 kW, soit l’équivalent de près de 600 chevaux, l’e-tron GT RS est commercialisée à partir de 140 700 €. Et à ce prix, il faut ajouter 1 300 € juste pour la peinture métallisée en lieu et place du blanc uni, comme sur le reste de la gamme d'ailleurs.

Elle est également déclinée dans une finition plus luxueuse, dénommée ici S Extended. Son prix grimpe alors à 156 200 € hors option. Pour ce prix, vous accédez au summum de la voiture électrique selon Audi. Son autonomie est annoncée par le constructeur à 465 km et la recharge rapide permet de gagner jusqu’à 100 km en seulement 5 minutes.