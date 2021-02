RS e-tron GT : rencontre électrisante avec la GT sportive d'Audi

Nous connaissions déjà l'essentiel des caractéristiques techniques des e-tron GT Quattro et RS e-tron GT, mais on ne résiste pas à l'envie de rappeler quelques informations. L'e-tron GT Quattro, le « petit modèle », exploite une plateforme quatre roues motrices et une transmission intégrale (un moteur sur chaque essieu). Elle développe une puissance de 238 chevaux à l'avant et 435 chevaux à l'arrière.