L'Audi e-tron GT officiellement dévoilée : un clone de la Porsche Taycan ?

Les deux voitures partagent donc le même châssis mais aussi la même base technique et les technologies. Esthétiquement, la parenté est évidente, comme l’atteste le décrochage sur les flancs ou encore la faible hauteur qui favorise le coefficient de trainée de 0,24. La face avant reprend les codes des dernières productions de la marque avec une signature lumineuse très caractéristique et vraiment réussie. Il en va de même pour la poupe qui reprend le bandeau LED reliant les deux phares. L’ensemble annonce d’emblée la couleur avec des lignes musclées et bien plus agressives que la Taycan qui semble finalement bien plus sage, quelle que soit la version.