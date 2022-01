Les premiers taxis volants 4 places arriveront en Europe avant 2025 (si tout va bien)

Prosperity I devrait être fondé sur le taxi aérien V1500M de la firme, eVTOL. Selon le constructeur, ce dernier est capable d'atteindre les 200 km/h et les 250 km d'autonomie, outre un poids maximal de 1 500 kg, passagers et fret compris. L'aéronef devrait être équipé de deux hélices arrière propulsives et d'un total de 10 moteurs électriques et autant d'hélices, situés au-dessus de la cabine.