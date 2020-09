Lucid Air : caractéristiques complètes, prix et autonomie, ce qu'il faut retenir de la présentation officielle

Si des images de l'habitacle avaient déjà été diffusées par Lucid, on constate une modification au niveau des places arrière. La Lucid Air de série devient ainsi plus conventionnelle en offrant une banquette trois places et non plus deux sièges individuels inclinables. Les passagers pourront profiter d’une grande luminosité à bord grâce au toit en verre qui permet par ailleurs à la voiture de gagner de la hauteur sous plafond. Le volume de chargement atteint 739 litres, loin devant les ténors de la catégorie.