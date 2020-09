Les tarifs de la Lucid Air dévoilés avant la présentation officielle

Si c’est la version la plus onéreuse qui sera la première à être commercialisée, il y aura en tout quatre modèles proposés par Lucid. La version Air Dream Edition ouvre le bal au printemps 2021 avec un prix de 169 000 $ et une panoplie d’équipements plus que complète. Elle sera équipée de la batterie de 113 kWh autorisant l’autonomie record annoncée par son créateur.

À la fin de l’année prochaine, la Dream Edition sera rejointe par l’Air Touring proposé à 95 000 $ avec un équipement assez complet mais probablement une batterie plus petite. Il y aura également l’Air Grand Touring qui, elle, sera dotée de tous les équipements proposés par le constructeur et bénéficiera certainement de la batterie de 113 kWh. Elle sera affichée à 139 000 $.

Enfin, une version d’entrée de gamme simplement baptisée « The Air » sera proposée en 2022 pour 80 000 $ avec un équipement un peu moins riche et probablement une batterie plus petite réduisant son autonomie. Tous ces prix s'entendent avant incitation fiscale (crédit d'impôt).