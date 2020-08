La Lucid Air capable de charger pour 500 km de trajet en 20 minutes

Cette rapidité à charger est rendue possible par sa conception basée sur une architecture complète en 900 volts y compris les cellules de ses batteries lithium-ion. Avec sa faible consommation cumulée à cette recharge très rapide, la Lucid Air deviendra la voiture la plus rapide à regagner son autonomie à la borne.

Eric Bach, Vice-président de l’ingénierie chez Lucid, a déclaré ce mercredi : « Nous avons conçu chaque aspect de la Lucid Air et de sa plateforme en interne pour être hyper efficaces, du groupe motopropulseur à l'aérodynamique, et nous avons établi plusieurs nouvelles références grâce à ces efforts, y compris le véhicule électrique à plus longue portée avec une gamme estimée par l'EPA de 517 miles ».