Lucid annonce ses fonctions de conduite autonome pour concurrencer Tesla

Peter Rawlinson a déclaré suite à l’annonce du Lucid DreamDrive : « Lucid Motors se concentre sur la fourniture de la meilleure voiture de luxe au monde, munie du groupe motopropulseur et des systèmes de sécurité les plus avancés possibles, tous conçus et développés en interne. Nos clients s'attendent à ce que cette philosophie s'étende à l'ADAS de Lucid Air, et pour cela, nous avons développé un système hautement avancé et à l'épreuve du temps, qui offre une combinaison inégalée de capteurs et de logiciels ».

Lucid a dévoilé le détail des assistances prévues avec le Lucid DreamDrive et les répartit en trois points : sécurité, conduite et parking.

Au niveau sécurité :

Surveillance 360°

Affichage des angles morts

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Freinage d’urgence automatique

Alerte de franchissement

Au niveau conduite :

Assistance routière à pleine vitesse (avec régulateur de vitesse adaptatif et centrage de voie)

Alerte de circulation routière

Allumage automatique des phares

Au niveau parking :