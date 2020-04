La Lucid Air sera meilleure que la Tesla Model S selon Peter Rawlinson

© Lucid Motors

La Lucid Air, meilleure qu'une Tesla Model S ?

600 à 1 800 chevaux et 640 km d'autonomie

Source : MotorTrend

Peter Rawlinson sait de quoi il parle. Il est l'une des rares personnes au monde à pouvoir prétendre être capable de faire mieux que la Model S sur laquelle il a travaillé il y a 11 ans, avant sa commercialisation.Peter Rawlinson, originaire du Pays de Galle est un ex-ingénieur principal de Jaguar, puis de Lotus avant de se retrouver chez Tesla en 2009 pour finaliser le projet «», autrement dit : la Model S. Et si avant de débarquer dans l'entreprise d'Elon Musk, Peter Rawlinson ne croyait pas en l'avenir de la voiture électrique, il a vite compris tout le potentiel du véhicule zéro émission !Il était donc à la tête de la petite équipe d'ingénieurs qui donna naissance à la voiture électrique en charge de démocratiser cette énergie. Peter Rawlinson est ce que l'on pourrait appeler un homme de l'ombre, talentueux et respecté dans le milieu, qui travaille au développement du véhicule électrique en alliant les meilleures technologies possibles.11 ans plus tard, nous le retrouvons P.-D.G. de Lucid Motors, une entreprise qui prépare également une voiture électrique à la pointe de la technologie : la Lucid Air, une grande berline familiale, fruit des rêves et des multiples compétences de l'ancien ingénieur de Tesla Motors.La grosse différence entre la Tesla Model S et la Lucid Air, selon Peter Rawlinson, réside dans le fait que chaque détail et chaque technologie a été pensé et conçu par ses propres soins, spécifiquement pour le véhicule, au contraire de la Model S pour laquelle il fallait assembler des éléments conçus indépendamment, au préalable.La conception même de la coque de la Lucid Air en fait une véritable berline 2 volumes et non 3 volumes, comme la Model S, ce qui joue sur la rigidité de la voiture.Le groupe motopropulseur électrique de la Lucid Air peut développer, 600, 1 200 ou 1 800 chevaux, en utilisant un à trois moteurs à aimants permanents de 900 volts, couplés à un système d'onduleur Mosfet maison très performant. Le prototype testé actuellement est capable de développer 1 100 chevaux à la batterie et 1 000 chevaux avec deux moteurs.Avec l'ensemble des optimisations apportées depuis le premier prototype présenté à la presse, la taille de la batterie a pu être réduite. Si l'idée semble surprenante au premier abord, une meilleure gestion de l'énergie a en fait permis de réduire considérablement la consommation électrique de la voiture.Peter Rawlinson a déclaré lors d'une interview à MotorTrend : « ».La Lucid Air pourra parcourir plus de 640 km d'après son créateur, malgré une batterie plus petite qu'annoncée au départ, ce qui aura pour avantage de réduire considérablement le poids total de la voiture.