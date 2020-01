Lucid Air : la berline électrique concurrente de la Model S ouvre ses précommandes en France

14 pays européens dans le viseur

Livraisons fin 2021

Lucid Motors et Tesla ne s'affrontent pas uniquement sur le terrain des voitures électriques. Mais également sur celui des embauches, où le premier s'est attaché les services de plusieurs grands noms autrefois liés à l'entreprise d'Elon Musk. A l'image de Peter Hochholdinger, en charge de la production de Tesla pendant trois ans, qui a rejoint les rangs de Lucid en juillet 2019 Aujourd'hui, l'actualité s'attarde tout particulièrement sur la future concurrente de la Model S : la berline électrique Lucid Air. Dans un communiqué de presse publié le 22 janvier, l'entreprise américaine officialise l'ouverture des précommandes en Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Islande, Italie, Monaco, Hollande, Norvège, Espagne, Suède, Suisse), dont la France.Toute personne manifestant un intérêt pour le modèle se doit de verser un acompte de 1000 dollars. Les Britanniques devront patienter un poil plus longtemps, le temps qu'une version équipée d'un volant à droite soit développée. Lucid Motors profitera par ailleurs d'un événement organisé à New York, en avril, pour exhiber la version finale de son automobile. De quoi en apprendre davantage sur ses caractéristiques.Car à l'heure actuelle, seules son autonomie et son accélération ont été communiquées : à savoir 640 kilomètres (contre 610 pour la Tesla Model S Grande Autonomie) et 2,5 secondes pour atteindre les 96 km/h (contre 2,6 secondes pour la Tesla Model S Performance). Un total de 80 prototypes a été construits avant qu'un résultat répondant aux attentes du fabricant ne soit trouvé. Le groupe débutera la production fin 2020 à l'usine de Cada Grande, en Arizona. Avant le lancement des livraisons fin 2021.