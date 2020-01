Découvrez en vidéo le face-à-face Drako GTE vs Tesla Model S P100D

Dragon GTE vs Tesla P100D : Fight !

A base de Fisker Karma Hybride

Source : Electrek

En gestation depuis de longues années maintenant, la GTE signée Drako se montre une nouvelle fois, après sa présentation en août 2019, et dans un duel face à la Tesla P100D.Selon Drako : "". Pour cela, la supercar électrique affiche une puissance totale de 1200 ch, obtenue via la présence de quatre moteurs électriques.Afin de faire la démonstration de la (sur)puissance de sa GTE, Drako a décidé de se frotter à LA rivale du moment, la Tesla P100D. Un duel basé uniquement sur l'accélération, avec une Tesla P100D réglée en mode "" et une GTE basculée en mode "".Sans grande surprise, c'est évidemment la GTE qui s'impose, malgré une Tesla P100D capable de réaliser le 0 à 100 km/h en un peu plus de 2,5 secondes à peine. En vitesse de pointe, la Drako GTE surpasse les 330 km/h.Côté look, si la Drako GTE vous rappelle vaguement quelque chose, c'est assez normal, puisque cette dernière est basée sur une Fisker Karma hybride, un bolide doté alors de "" 403 ch.A noter que la marque Drako envisage de mettre au point seulement 25 exemplaires de cette GTE, avec un prix unitaire fixé à 1,25 million de dollars. Il est d'ores et déjà possible de passer commande, avec des livraisons qui débuteront dès cette année 2020.