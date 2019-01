Nouvelle dénomination, nouveaux prix : les Tesla Model S et Model X font peau neuve

Le retour des versions 75 kWh sous une autre appellation

Version Performance

Tesla Model S

Model S : 500 km, 4,1 secondes pour atteindre les 96 km/h, 85 000 dollars.

Model S Grande Autonomie : 540 km, 4,1 secondes pour atteindre les 96 km/h, 93 000 dollars.

Model S Performance : 507 km, 3 secondes pour atteindre les 96 km/h, 112 000 dollars.

Model S Performance « Ludicrous » : 507 km, 2,4 secondes pour atteindre les 96 km/h, 132 000 dollars.

Tesla Model X

Model X : 435 km, 4,7 secondes pour atteindre les 96 km/h, 88 000 dollars.

Model X Grande Autonomie : 475 km, 4,7 secondes pour atteindre les 96 km/h, 96 000 dollars.

Model X Performance : 465 km, 3,5 secondes pour atteindre les 96 km/h, 117 000 dollars.

Model X Performance « Ludicrous » : 465 km, 2,8 secondes pour atteindre les 96 km/h, 137 000 dollars.

Début janvier 2019, le constructeur américain annonçait la suppression des Model S et Model X en version 75 kWh (490 et 417 kilomètres d'autonomie, respectivement). De ce fait, seules les déclinaisons 100 kWh composaient alors le catalogue de la marque californienne, contraignant les clients à dépenser plus de 100 000 euros au minimum. Mais ce temps est désormais révolu avec unede l'offre Tesla.Le configurateur US de la multinationale a en effet subi un petitque les plus fins observateurs compareront avec celui de la Model 3. Terminées les dénominations P100 et P100D, place aux appellations. Autre changement majeur : la puissance des batteries n'apparaît plus sur le site. En lieu et place, se trouve l'autonomie des véhicules.La Model S classique, au prix de 85 000 dollars, affiche par exemple une autonomie de 500 kilomètres pour une accélération de 0 à 96 km/h en 4,1 secondes. Une variante qui correspond grosso modo à l'ancienne Model S 75 kWh (84 800 euros, 490 kilomètres d'autonomie). Au même titre que la Model X, dont l'autonomie tutoie les 435 kilomètres pour un prix de 88 000 dollars, contre 417 kilomètres d'autonomie et 92 800 euros auparavant.Dans les faits, Tesla a doncde son SUV et de sa berline électrique. À leurs côtés, une option offre la possibilité d'étendre l'autonomie du véhicule de 8 %, pour 8 000 dollars supplémentaires. Sans oublier la version Performance accompagnée, ou pas, du mode « Ludicrous », fonctionnalité à 20 000 dollars qui améliore de 20 % la vitesse d'accélération du véhicule.