La berline électrique Lucid Air a le droit à son premier teaser vidéo

Les précommandes déjà ouvertes

Source : YouTube

640 kilomètres d'autonomie, 2,5 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h, livraisons prévues en 2021 : le véhicule électrique imaginé par les équipes de Lucid Motors promet, sur le papier, des performances somme toute intéressantes, dignes de concurrencer la Tesla Model S. Mais alors que cette dernière roule déjà sur les routes américaines et européennes, la Lucid Air, elle, se fait encore attendre.Et pour faire patienter les fans les plus invétérés, l'entreprise américaine a publié une toute première vidéohistoire de nous mettre encore plus l'eau à la bouche.Cette pastille audiovisuelle a également pour but d'accélérer la stratégie de communication de la société, qui a ouvert les précommandes de son automobile zéro émission fin janvier 2020