La prime à la conversion a fait carton plein en 2019, malgré des conditions d'obtention durcies

Bien au-dessus du budget prévu

Lire aussi :

Voitures électriques : le cap des 10 000 immatriculations franchi en janvier 2020



2

Idem pour le bonus

Pour rappel, la prime à la conversion est une aide allouée aux propriétaires de véhicules polluants, pour les inciter à abandonner ces derniers, au profit de voitures plus propres. Lancé en 2014, le dispositif fiscal a connu une nette accélération en 2019, après avoir été étendu à davantage de bénéficiaires.En effet, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a récemment dévoilé les chiffres de la prime à la conversion sur l'année écoulée. Et ils témoignent d'un succès incontestable, puisque 820 millions d'euros ont été versés au total en 2019. Or, à l'origine, l'État avait prévu un budget de 596 millions d'euros, pour financer la prime. L'engouement suscité a donc largement dépassé les attentes, et ce, en dépit d'une rallonge budgétaire de 70 millions d'euros décidée en novembre dernier.Le gouvernement n'a pas tardé à réagir... en restreignant les conditions d'obtention de la prime. Depuis l'été dernier, il a ainsi pris des mesures pour rendre ces critères plus contraignants : exclusion des véhicules haut de gamme, abaissement du seuil d'émission de CO, montant dépendant du revenu fiscal... Des mesures qui ont certainement déjà contribué à limiter le nombre de dossiers déposés, sans totalement entamer le crédit du dispositif.Par ailleurs, une autre aide du même type a rencontré un succès similaire : le bonus écologique. Ce dernier a pour but d'inciter les automobilistes à acheter une voiture électrique. Et en 2019, «», a indiqué Gérald Darmanin, ce qui correspond à un total d'environ 326 millions d'euros.Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le ministère a une nouvelle fois décidé de durcir les conditions d'octroi du bonus. Et cette fois, ces changements s'accompagneront d'une baisse du budget alloué au dispositif dans les prochaines années.