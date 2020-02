Voitures électriques : le cap des 10 000 immatriculations franchi en janvier 2020

La Renault Zoe à la fête

Lire aussi :

Déjà 3000 réservations pour Reverie, la berline électrique du constructeur norvégien Fresco Motors



L'hybride au rendez-vous

Lire aussi :

Toyota et Panasonic s'allient sur le terrain de la batterie



Source : Dossier de presse

Pour sûr, les ventes de voitures électriques seront scrutées à la loupe tout au long de l'année 2020. Réduction d'émissions de CO2 oblige, car imposée par les Accords de Paris, les constructeurs se tuent à la tâche pour proposer une offre toujours plus complète et abordable pour de futurs clients. Et ce afin de multiplier les ventes de véhicules zéro émission et ainsi éviter de potentielles amendes salées.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Français ont été séduits par l'électrique en janvier 2020 au regard du nombre d'immatriculations enregistrées : 10 952, soit 8,2 % des automobiles neuves du mois. Il y a un an, ces chiffres ne dépassaient pas les 3 059 (2 % des automobiles neuves).Le secteur peut notamment remercier la Renault Zoe, troisième au classement des meilleures ventes grâce à 5 331 exemplaires écoulés, derrière la Peugeot 208 II (9 463) et la Renault Clio V (5 224), peut-on lire dans un dossier de presse publié par le Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA).Du côté des hybrides, l'heure est également à la fête : 15 247 immatriculations, dont 3 734 hybrides rechargeables, représentant un total de 11,4 % des quatre-roues achetés en janvier.De là à dire que le cru 2020 s'annonce grand, il y a encore du chemin. Mais force est de constater que les premiers chiffres sont de bonne augure pour la suite de l'année.