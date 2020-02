Toyota et Panasonic s'allient sur le terrain de la batterie

Le Toyota RAV4 Hybrid

Alors que Toyota poursuit plus clairement son engagement dans le secteur électrique, Panasonic dispose désormais d'un autre interlocuteur que Tesla.Le nom de la firme à venir, Prime Planet, est peut-être une référence au « Prime » que le constructeur automobile japonais ajoute au moment de baptiser ses hybrides rechargeables. Nous savions que cette création aurait lieu : elle est envisagée depuis maintenant un an, depuis que Toyota a annoncé son rapprochement avec Panasonic avec qui elle travaille depuis 1996.En septembre dernier, Reuters rapportait que Toyota allait utiliser des batteries semblables à celles que Tesla commande chez Panasonic, précisant que «».Si Panasonic ne semble pas avoir fait de déclarations concernant ce nouveau partenariat, celui-ci semble tomber à point nommé. En effet la collaboration de l'entreprise avec Tesla touche à sa fin, le célèbre constructeur ayant fait part de tensions partagées avec son partenaire . Tesla envisage ainsi de poursuivre en son sein la production de ses batteries ou bien, rapporte, de faire appel au sud-coréen LG Chem ou au chinois CATL.Pour Toyota, le partenariat a vocation à étendre son rôle de fournisseur de batteries, tout en élargissant sa gamme d'hybrides et d'électriques. Jusqu'à récemment, le constructeur a avancé sans réel engouement, estimant que la rentabilité du segment électrique restait incertaine Aujourd'hui, le changement de cap est effectivement acté, et ses conséquences commencent à être bien visibles. En raison de normes environnementales de plus en plus strictes, notamment, le constructeur nippon veut aller plus loin dans ce domaine et s'assurer d'avoir un rôle à jouer sur le marché en pleine croissance des batteries de voitures. Depuis novembre dernier, il est intégré à un autre partenariat avec le chinois BYD, les deux sociétés travaillant là aussi à la recherche sur les batteries automobiles. Dans un communiqué, Toyota affirme que «».Le constructeur ajoute : «».