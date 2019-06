Tesla envisagerait de produire ses propres batteries, aujourd'hui fournies par Panasonic

Mettre fin à un partenariat de six ans avec Panasonic

Passer aux cellules de batterie pour mieux contrôler le coût des véhicules électriques

Source : Quartz

L'objectif des employés est de développer des prototypes de cellules de, ainsi que de nouveaux procédés de fabrication permettant de produire en masse des cellules.Selon un rapport de CNBC,a publié il y a peu plusieurs. Cela dans le but de renforcer ses équipes qui travaillent déjà dans un laboratoire proche de ses locaux.Aujourd'hui, Tesla semble tirer des conclusions :a, à plusieurs reprises, été un frein dans la chaîne de production de ses véhicules électriques. L'entreprise d'Elon Musk a notamment déjà été contrainte de faire appel à d'autres fournisseurs car Panasonic bloquait l'un de ses projets. C'est notamment arrivé lors de l'investissement dans l'expansion dans la Nevada Gigafactory 1.Pour se détacher de son partenaire de longue date petit à petit, Tesla a racheté le fabricant de batteries Maxwell Technologies . Se lancer dans le secteur des batteries lithium-ion serait un bon moyen d'assurer son approvisionnement.Aujourd'hui, la batterie représente: c'est quasiment la moitié du montant à payer. Ainsi, produire ses propres batteries permettrait de contrôler et d'être en mesure de prévoir l'approvisionnement. Une solution pour ne pas avoir à faire face aux fluctuations des prix imposés par les fabricants en fonction de leur production.De cette façon, Tesla pourrait réduire le prix de ses batteries... et peut-être celui de ses véhicules ?