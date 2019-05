Tesla rachète Maxwell et s'empare de ses technologies sur les batteries

Une négociation complexe

Vers une utilisation de ces batteries pour les véhicules Tesla ?

Tesla avait annoncé plus tôt cette année l'acquisition de la société de piles ultra-condensées et de batteries Maxwell, basée à San Diego, pour un montant de plus de 200 millions de dollars.Tesla et Maxwell discutaient depuis des années d'opportunités potentielles entre les deux sociétés, jusqu'en décembre 2018, où Tesla avait commencé à sérieusement envisager l'acquisition. Après des mois entiers de négociation féroces, les deux sociétés ont finalement trouvé un accord, le deal se terminant mi-mai. Certains investisseurs de Maxwell étaient même allés jusqu'à poursuivre Tesla en justice... afin de bloquer la transaction. Avant l'annonce de l'opération, les actions de Maxwell se négociaient à un peu plus de 3 dollars par action pour une valorisation de 140 millions de dollars. Le conseil avait finalement approuvé l'offre de Tesla afin de les acquérir à 4,75 dollars par action, portant la transaction à plus dePlus tôt cette semaine,de Maxwell et la transaction a été finalisée hier soir. Le constructeur automobile transfère des stocks d'une valeur légèrement supérieure à 235 millions de dollars afin de prendre le contrôle de la société. Ce qui intéresse Tesla, c'est principalement la propriété intellectuelle de Maxwell, qui est connue en tant que fabricant d'ultra-condensateurs. Il a également été récemment question d'une nouvelle technologie d'électrodes sèches pour batteries qui pourrait intéresser la société d'Elon Musk. Selon les rapports de Maxwell, la technologie est prometteuse et pourraitTesla prend donc aujourd'hui le contrôle de Maxwell et de leur. Maxwell affirme que sa technologie d'électrodes sèches permet une densité d'énergie de plus de 300 Wh / kg dans les cellules de démonstration actuelles et, elle envisage même les 500 Wh / kg, ce qui est censé être environ 15 à 100% supérieur à la technologie actuelle de Tesla. Leurs cellules conservent leur capacité à des taux de décharge plus élevés et donc, bien meilleures.Elon Musk a récemment déclaré que Tesla pourrait organiser une, au plus tard cette année ou au début de l'année prochaine. En toute logique, il est fort probable que cette technologie sera utilisée au sein des véhicules Tesla.