On n'oublie pas les catastrophes d'AZF à Toulouse en 2001 et celle du port de Beyrouth en 2020, qui rappellent cruellement pourquoi cette prudence était justifiée. Renault a donc opté pour le nitrate de guanidine, un composé réputé plus stable et moins corrosif, en étendant naturellement cette philosophie à Dacia et Alpine. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas trace de Renault dans la liste des marques et véhicules concernés par le rappel.