« Cette décision vise à adresser un message clair et ferme aux constructeurs, tout en incitant les propriétaires de véhicules concernés à faire vérifier leur véhicule dès que possible » explique le ministère des Transports. Les véhicules touchés par l'obligation d'immobilisation sont tous ceux considérés à risque en Corse et dans les Outre-Mer, ainsi que ceux commercialisés avant 2011 au niveau du territoire métropolitain (hors Corse).

Ces mesures ne sont que les derniers sursauts d'une polémique qui dure depuis plus de dix ans, et qui a débuté en 2014. Le problème de cet airbag tient à un gaz qui vieillit mal, et qui dans des environnements humides et chauds, peut exploser et projeter des éléments de l'automobile sur le conducteur. Il a depuis déjà fait un certain nombre de victimes, et a entraîné le rappel de millions de véhicules à travers la planète.