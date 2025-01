Hanandano

Aucun problème faut pas t’excuser. Le rappel (recall aux us) est le nom de la procédure mais n’implique pas nécessairement un retour physique dans le garage. Ici la réparation est faite ÔTA (Over the Air) sans fil quoi. C’est une mise à jour qui devrait réparer le problème. Sauf que d’après la source de The Verge dans ce cas là le problème nécessitera à terme le retour garage pour un changement de matériel. Tesla tente sans doute (comme d’hab) de limiter le coût (en terme d’image également) et ne rappellera que les véhicules que le match n’aura pas réparé.

Ps. Pour répondre directement à ta question Tesla dispo de « service center » en France et tu peux trouver la liste sur leur site https://www.tesla.com/fr_FR/findus/list/services/France