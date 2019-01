Toyota : un rapprochement avec Panasonic pour fabriquer des batteries électriques

Des batteries cinquante fois plus puissantes

Les forces japonaises s'unissent pour faire face. Toyota et Panasonic devraient en effet tisser des liens très étroits dans le cadre d'une alliance articulée autour de la fabrication de batteries électriques, croit savoir le média Asia Nikkei . Cet accord pourrait être signé dès cette semaine, avant de prendre acte d'ici l'année 2020. Un moyen pour le binôme de concurrencer les entreprises chinoises positionnées sur le créneau.Ainsi, Toyota détiendra 51 % de cette entreprise commune, lorsque Panasonic en possèdera logiquement 49 %. A l'avenir, les deux compatriotes souhaiteraient commercialiser des batteries cinquante fois plus puissantes que celles intégrées aux voitures hybrides actuelles. Le but étant de réduire les coûts de production en fabriquant de très grosses quantités. Pour ce faire, Panasonic devrait mettre à disposition de Toyota cinq sites de production.