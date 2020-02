Déjà 3000 réservations pour Reverie, la berline électrique du constructeur norvégien Fresco Motors

© Fresco Motors

« Jerrycan électrique »

Le haut de gamme autour de 20 000 euros ?

Au mois de janvier, et sur une seule semaine, Fresco dit avoir enregistré 1 500 réservations.La société prévoit la finalisation du premier prototype de la Reverie pour le dernier trimestre 2020, et la présentation du véhicule pour début 2021. À l'heure actuelle, rien n'est donc sûr concernant ce véhicule, et pourtant, le constructeur a souhaité rassurer les intéressés dès le mois d'août dernier, en présentant d'emblée des photos et les dimensions de son futur véhicule : la Reverie doit mesurer 4,80 m de long pour 2,23 m de large et 1,40 m de haut. Son empattement attendu est de 2,75 m.Aucune information n'est cependant connue sous le capot, Fresco Motors se cantonnant à renseigner une autonomie et une vitesse de pointe très (trop ?) alléchantes. Le constructeur promet également des panneaux de recharge sans fil à l'intérieur du véhicule. La Reverie doit par ailleurs recevoir ce que son constructeur nomme un «», laissant penser que la voiture disposera d'une nouvelle réserve d'énergie, sous une forme ou une autre.En termes de style, elle sera, selon les mots des ingénieurs de la société, agressive et minimaliste, dans le style de la tradition norvégienne.Et en termes de prix ? Fresco Motors affirme que sa berline doit fournir des prestations haut de gamme pour un prix modéré. La société a déclaré vouloir prendre le contrepied «», sans toutefois avancer de grille tarifaire. La start-up a toutefois déclaré : «». Une simple division nous permet donc de prédire un coût avoisinant les 20 000 euros par véhicule.Dans ses communiqués de presse , l'entreprise donne d'autres détails concernant ses premiers clients. La plupart des réservations viennent ainsi de Norvège, pays dont Fresco Motors est originaire. À l'exception des Etats-Unis et du Canada, tous les autres pays représentés sont européens. Espen Kvalvik, le P.-D.G. de Fresco, explique que «», devant la France.La société est encore à la recherche de capitaux supplémentaires. L'enseigne a lancé une campagne de financement participatif . Elle prévoit, notamment à travers des prêts bancaires, de réunir un million d'euros pour la poursuite de ses projets en 2020.