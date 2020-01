Un Hummer électrique de 1000 chevaux arrivera à l'automne 2021

© GMC

Une autonomie et un prix encore inconnus

Hummer, le retour

Source : The Verge

Un chiffre énorme qui confirme l'engagement précédemment annoncé par General Motors dans le domaine de l'électrique. Si quelques informations supplémentaires sont déjà connues, le constructeur précise qu'une annonce sera faite à l'occasion du Super Bowl, ce dimanche 2 février, avant la publications des derniers détails le 20 mai prochain.Le modèle à venir sera en mesure de réaliser un 0 à 100 km/h en trois secondes, et de délivrer 11 500 lb-ft (soit environ 15 591 Nm) de couple. Ce sont à peu près les seules autres informations que le constructeur a bien voulu dévoiler concernant son véhicule. Dans une vidéo, General Motors promet «», (ce qu'on attend généralement d'un moteur électrique).Aucune information n'est donc donnée concernant l'autonomie, le prix ou même l'allure de ce véhicule si puissant et silencieux. General Motors n'évoque pas non plus de programme de précommande, se contentant d'inviter les personnes intéressées à s'abonner à sa newsletter. Ce nouveau Hummer sera produit dans son usine de Detroit-Hamtramck, où le groupe investit 2,2 milliards de dollars pour le développement de sa gamme électrique. Il serait d'ailleurs le premier véhicule électrique à sortir de cette nouvelle plateforme.En le programmant pour le Super Bowl, GM espère faire la publicité de son véhicule auprès de millions de personnes. Le vice-président de Buick-GMC, Duncan Aldred a déclaré que «».General Motors, qui envisage une vingtaine de modèles électriques à l'horizon 2023, cherche à changer la réputation pas très «» des Hummer, dont les moteurs thermiques consommaient généralement entre 20 et 30 litres aux 100 kilomètres. Retirés en 2010 après de mauvais résultats financiers, le groupe veut aujourd'hui les faire revenir d'entre les morts. Comme d'autres (Ford et son F-150 par exemple), il joue pour cela sur la fibre nostalgique et écologique, le tout en s'inspirant du succès des SUV. Ceux-ci représentent désormais 200 millions de véhicules dans le monde ( un chiffre qui inquiète l'agence internationale de l'énergie, d'ailleurs).