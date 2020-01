Véhicules électriques : General Motors investit 2,2 milliards dans son usine de Detroit

Pick-up, SUV et navettes autonomes

Lire aussi :

Karma voudrait concurrencer Rivian et Tesla en sortant un pick-up électrique



2 200 emplois créés

Lire aussi :

GM et LG Chem s'associent pour construire une usine de batteries électriques



Source : communiqué de presse

General Motors ne passe pas la seconde, mais bel et bien la troisième. La multinationale américaine enchaîne depuis quelques mois les annonces relatives à ses futurs projets de véhicules électriques. Cette fois-ci, le géant de l'automobile se concentre davantage sur son usine de Detroit-Hamtramck, qui se prépare à un grand bouleversement dans le courant de l'année 2020 : une transition vers l'électrique.Pour ce faire, la firme de Detroit y investit pas moins de 2,2 milliards de dollars. Ateliers de peinture et de carrosserie, zones d'assemblage, machines, convoyeurs, commandes, outillages : la mise à niveau s'appliquera à tous les points. C'est ici une première pour GM, qui semble déterminé à concurrencer Tesla et Ford en s'armant d'un tel site industriel jusqu'ici dédié à la production des Cadillac CT6 et Chevrolet Impala.De cette usine sortiront plusieurs types de véhicules : un premier pick-up entrera en production fin 2021, suivi de la navette électrique et autonome Cruise Origin présentée il y a moins d'une semaine , ainsi que plusieurs SUV. «», s'est félicité Mark Reuss, Président du groupe, dans un communiqué de presse.Et de poursuivre : «». Un second investissement de 800 millions de dollars est également réservé à l'outillage des fournisseurs et autres projets liés à cette grande transition. Conséquences de tous ces événements : 2 200 emplois devraient être créés pour l'occasion.Lancés à partir de février 2020, les travaux contraignent les dirigeants à stopper les activités de l'usine durant plusieurs mois. Un mal pour un bien au regard des anciennes intentions de General Motors, qui, pendant un temps, réfléchissait à fermer son établissement manufacturier. Recevoir le soutien de l'État du Michigan n'a donc presque rien d'étonnant.