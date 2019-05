Pour concurrencer Rivian et Tesla, General Motors va lancer son propre pick-up électrique

Linda Parton / Shutterstock.com

GM, à l'assaut de l'électrique

Les pick-up, un marché très juteux

Face à la montée en puissance du fabricant Rivian,s'active et place ses pions. L'entreprise premièrement nommée a en effet tapé dans l'œil des grands groupes internationaux suite à la présentation de son pick-up R1T et SUV sept places R1S à l'occasion du Los Angeles Auto Show 2018. Depuis, tout baigne pour la firme de Michigan, plus forte d'un: 500 millions par Ford et 700 millions par Amazon Pourtant pressenti pour participer à ce dernier tour de table aux côtés du géant du e-commerce , le fabricant de Détroit s'est fait désirer sans pour autant pointer le bout de son nez. Compte-t-il toujours apporter son aide financière ? C'est toute la question. General Motors semble en revancheau regard des dernières déclaration de sa CEO, Mary Barra.Dans le cadre d'un appel téléphonique consacré aux résultats trimestriels de la multinationale, l'intéressée a abordé avec prudence les projets à venir : «», peut-on lire dans les colonnes d' Electrek . Le message est clair : uns'invitera bel et bien dans le catalogue de GM.Dans ce cas, l'un des leaders du marché automobile américain se retrouvera enavec Rivian. Mais pas que. Tesla compte lui aussi se positionner sur le créneau, bien que son modèle soit encore en cours de développement. Selon les rumeurs, Elon Musk profitera de l'été 2019 pour en faire une présentation officielle.Le secteur des pick-up électriques devient peu à peu un marché aussi convoité que celui des thermiques. La bataille ne fait que commencer.