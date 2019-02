Amazon et General Motors pourraient investir dans les pick-ups électriques Rivian

Amazon et GM flairent le bon coup

Tesla est dans la course

Après avoir dévoilé son pick-up et son SUV électrique respectivement nommés R1T et R1S en novembre dernier, la firme originaire de Plymouth, Michigan, attise les convoitises.Pour preuve, selon des sources proches du dossier relayées par Reuters,seraient actuellement en discussion avecpour y investir entre 1 et 2 milliards de dollars et ainsi devenir actionnaires minoritaires. Un accord allant dans ce sens pourrait potentiellement être annoncé avant fin février, toujours selon Reuters.Les deux multinationales n'ont pour le moment pas accepté de commenter ces rumeurs. Seul Pat Morissey, Porte-parole de General Motors, s'est autorisé à déclarer à Bloomberg, sans démentir ni confirmer, que le premier constructeur automobile d'outre-Atlantique admirait «», preuve que les récentes annonces concernantont été prises au sérieux, n'en déplaise à ceux qui ne souhaitent pas voir ce genre de véhicules être électrifié.Prévu pour entrer en production dès 2020, le pick-up électrique R1T sera peut-être le premier à arriver sur ce segment, maispossède aussi de larges ambitions. Elon Musk ne compte pas traîner pour sortir lui aussi son modèle et pourrait en présenter un prototype dès cet été