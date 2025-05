Dans un rapport de transparence long comme un après-midi sans électricité en Espagne, le réseau social d'Elon Musk s'est largement étendu sur la modération des contenus en Europe. Le document couvre une période de six mois, du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, et répond aux obligations imposées par le DSA, en vigueur depuis février 2024 pour les très grandes plateformes. Ce texte de loi impose notamment un suivi renforcé des contenus illicites, un traitement plus rapide des signalements et une plus grande transparence sur les décisions prises.

Dans son rapport, X.com détaille ses moyens techniques et humains pour détecter et supprimer les publications qui enfreignent ses règles ou les lois locales. L’entreprise publie également des statistiques pays par pays sur les demandes reçues et les réponses apportées. En revanche, elle reste muette sur d’autres volets du DSA, comme la transparence des algorithmes, la personnalisation des flux ou la collecte de données utilisateur.