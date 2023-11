La France, championne d'Europe des haters sur X.com (ex-Twitter)

Du côté de chez X, on indique : « Nous voulons que les utilisateurs de X se sentent capables de s'exprimer librement, tout en veillant à ce que les conversations sur X soient sûres, légales et non regrettées. Si l'on pense aux moments, aux mouvements et aux mèmes les plus puissants du monde, c'est parce que les gens avaient un endroit où exprimer leurs idées, remettre en question les normes conventionnelles et exiger mieux. C'est pourquoi la liberté d'expression est importante ».

Et vous, que pensez-vous de l'ambiance qui règne sur X (ex-Twitter) ?