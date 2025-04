Dans cette atmosphère assez surréaliste, les visiteurs ont privilégié le calme pour préserver l'expérience des plus jeunes. « Les gens étaient globalement calmes et souriants, de notre côté on ne voulait pas non plus stresser nos enfants, surtout sur un lieu qu'ils avaient hâte de découvrir », confie notre papa attentionné. L'idée fut donc de maintenir l'esprit festif malgré les circonstances extraordinaires qui frappent presque tout un continent.