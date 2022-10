Téléphonie mobile : faut-il vraiment se préparer à des coupures de réseau cet hiver ?

Certains services essentiels comme les hôpitaux, la police, les services de l'Armée et autres secours, ainsi que le gouvernement ne seront pas touchés par d'éventuelles coupures. Enedis et les opérateurs télécoms ont discuté de ces questions avec l'État dès cet été. La Fédération française des télécoms (FFT), qui représente Orange, SFR/Altice et Bouygues Telecom (Iliad/Free n'en est pas membre), a pointé du doigt l'incapacité d'Enedis à écarter les risques de coupure des antennes. La filiale d'EDF se contente d'expliquer que tous les clients réguliers sont traités sur un pied d'égalité, rappelant que les clients prioritaires restent ceux que nous venons d'évoquer, comme les hôpitaux.