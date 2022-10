Économie d'énergie : comment votre opérateur veut faire baisser la tension

Ce n'est plus un secret pour personne, les bons réflexes concernant une sobriété énergétique accrue vont être d'autant plus nécessaires cette année. Et parmi les acteurs clefs pouvant agir à grande échelle, les FAI et les opérateurs ont dévoilé plusieurs plans d'action, sachant que selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), « un quart des consommations électriques des équipements informatiques pourraient être évités ».

L'extinction des façades des boutiques de Bouygues Telecom, d'Orange et de SFR est d'ores et déjà actée. Les acteurs des télécoms français prévoient aussi de limiter la température de leurs locaux à 19° et d'optimiser la climatisation de leurs centres de données. SFR envisage également d'installer davantage de panneaux solaires sur ses sites. Plus encore, il s'agit d'éviter de faire fonctionner à plein régime les équipements réseau mobiles la nuit. Une telle action est officialisée chez Bouygues Telecom, avec un mode économique nocturne annoncé comme invisible pour les clientes et clients de ses services. Free va plus loin en fermant certaines fréquences 3G et 4G (2100MHz) de minuit à 5 h du matin, avec réactivation seulement en cas de pic de trafic.

Ces entreprises cherchent également à sensibiliser davantage leurs salariés aux pratiques éco-responsables. Elles seront ainsi à appliquer aussi bien sur le lieu de travail, qu'à domicile. Avec des gestes également recommandés pour leurs clientes et clients.