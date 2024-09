Dirigeons-nous vers les opérateurs mobiles : certains proposent des forfaits ui griment jusqu'à 300 Go en data. Franchement, sauf si vous êtes un énorme consommateur de données qui ne dort jamais et fait tourner plusieurs appareils connectés en même temps, vous devriez avoir assez de 300 Go/mois, et même moins ! Certains petits opérateurs (Prixtel, Coriolis, Syma, RED by SFR etc.) proposent des enveloppes gigantesques (200, 250 Go) pour 10 euros par mois ou à peine un peu plus.