Oui, les forfaits mobiles et box internet sont beaucoup moins chers qu'il y a un an

Le comparateur se base sur le coût mensuel d'un forfait mobile doté d'une enveloppe data d'au moins 10 Go. Le prix est ensuite lissé sur 24 mois, frais de SIM inclus. Orange, Sosh, SFR, RED by SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile sont les opérateurs et les marques figurant au comparatif.