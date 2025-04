Coup de théâtre dans l'affaire du black-out espagnol. Alors que l'hypothèse d'une cyberattaque massive était privilégiée par plusieurs experts, la société REN, en charge du réseau électrique au Portugal, évoque désormais un phénomène météorologique exceptionnel. L'explication assez inattendue de cette panne massive et historique, relayée par la BBC et Sky News outre-Manche, suscite autant de questions que de réponses. D'autant plus que cette crise ibérique pourrait, d'après les dernières estimations, s'étirer bien au-delà des quelques heures initialement annoncées.