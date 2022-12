Coupures d'électricité, la France est-elle la seule à risque en Europe ?

L'Irlande serait donc la zone la plus touchée. « On s’attend à ce que le système passe en état d’alerte à certains moments, très probablement lors de périodes de faible vent et de faibles importations par interconnexion », explique ainsi le rapport prévisionnel d'EirGrid,

l'opérateur public de transport d'électricité en Irlande

, cité par Libération. La Suède et la Finlande doivent quant à elles faire face aux difficultés d'approvisionnement en gaz, ainsi qu'aux problèmes rencontrés par la centrale nucléaire Ringhals et l'EPR Olkiluto 3. Enfin, les potentiels problèmes électriques de Chypre pourraient être causés par son éloignement géographique.