Ford investit 500 millions dans Rivian : un nouveau véhicule électrique en approche

La plateforme de Rivian au service de Ford

Pick-up électrique, un choix tactique judicieux

affine sa stratégie sur le segment de l'électrique. Après un investissement de neuf milliards de dollars d'ici 2022 , duquel découleront 16 nouveaux véhicules électrifiés (dont un inspiré de la Mustang ) et 24 voitures hybrides, le groupe américain s'est rapproché de son compatriotedont le travail acharné en a visiblement séduit plus d'un. Ce dernier va ainsi bénéficier d'un investissement dede la part de Ford, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel.En novembre 2018, Rivian s'est distingué au travers de, que sont les pick-up R1T et le SUV sept places R1S . Un savoir-faire reconnu par Ford, qui construira une toute nouvelle voiture électrique à partir de la plateforme de Rivian, comme le veut le partenariat établi. Un moyen, ici, d'étoffer son catalogue de produits, tout en confiant une partie de la conception à un collaborateur.», a déclaré RJ Scaringe, fondateur et CEO de Rivian. «», a surenchéri Bill Ford, patron de Ford.De ce fait, Joe Hinrichs, Vice-président exécutif du géant américain, rejoint le conseil d'administration de Rivian. Ce dernier profite ici d'un pécule financier tout neuf pourde ses technologies.Se positionner sur le créneau des pick-up électriques reste aujourd'hui un choix tactique et payant, car les États-Unis constituent l'un des plus importants marchés. À Rivian de concrétiser pour devenir l'un des leaders en la matière.