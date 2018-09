Ford prépare un véhicule électrique inspiré de la Mustang

Une Ford Mustang électrique ?

La Model E, objet de toutes les curiosités

Le constructeur automobile a dévoilé une première image teasing de son prochain modèle électrique, et on y retrouve clairement les lignes de son modèle historique.Peu de détails pour le moment, si ce n'est que ce nouveau modèle est le premier conçu par la Team Edison, dans l'organigramme de l'entreprise. Cette équipe, initialement constituée pour développer les moteurs thermiques, a finalement été chargée par le nouveau CEO de l'entreprise, Jim Hackett, des moteurs électriques.Ce SUV sera le premier d'une grande lignée. C'est Darren Palmer, le directeur global du développement produit de la Team Edison, qui l'a fait savoir :Ford prévoit à ce sujet de lancer 16 véhicules 100% électriques et 24 véhicules hybrides d'ici 2022. Un chantier de 9,5 milliards d'euros.Le nom de code de cette nouvelle voiture, Mach 1, a dans la foulée été remplacé par son nom officiel :Pour l'anecdote, la Tesla Model 3 devait initialement s'appeler Model E (pour « Elon » ?). Musk a dû renoncer à cette dénomination sous la menace de plainte de la part de Ford.Ce nouveau modèle devrait sortir en 2020, et proposer environ 300 miles d'autonomie, soit approximativement 480 km.