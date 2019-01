Ford accélère : tous ses modèles européens auront droit à une option électrique

« Transformer le business de Ford en Europe »

Un modèle électrique inspiré d'une Mustang en approche

Si une majorité des principaux constructeurs internationaux ont pris le virage de l'électrique, certains ont décidé d'intensifier leurs efforts en s'investissant pleinement dans cette énergie verte vouée à remplacer l'essence et les moteurs thermiques d'aujourd'hui. Le fabricant américain Ford, bien que discret sur le sujet, a sorti le grand jeu à la faveur d'un communiqué de presse officiel publié le 10 janvier 2019.Ainsi prend-on connaissance de sa stratégie européenne établie sur les prochaines années, notamment articulée autour d'une approche nouvelle sur les solutions électriques. L'idée : proposer, pour chacun de ses véhicules européens, «», de sorte à «», peut-on lire.», a de son côté déclaré Steven Armstrong, président Europe, Moyen-Orient et Afrique du groupe. Et de poursuivre : «».Autrement dit, Ford considère le segment de l'électrique comme un marché rentable sur le long terme, sur lequel il devrait investir sans trop regarder à la dépense.A ce titre, 9,5 milliards d'euros devraient être injectés pour fabriquer seize nouveaux véhicules électriques et vingt-quatre voitures hybrides d' ici 2022 , dont un modèle volontairement inspiré de la mythique Mustang, prévue pour l'année 2020.