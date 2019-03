Rivian brevète un système de benne modulaire pour son pick-up électrique

Les pick-up, un marché juteux aux Etats-Unis

Pour tous les usages

Le constructeur américain Rivian avait créé la sensation à l'occasion du Los Angeles Auto Show 2018, en novembre, en présentant deux véhicules électriques déclinés en un pick-up et un SUV : le R1T et le R1S , dont les fiches techniques haut de gamme font de ces produits des concurrents potentiels de Tesla.Très populaire aux Etats-Unis, le véhicule du type pick-up, mais adapté en version électrique, a de quoi rencontrer son public de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pourquoi Rivian compte tenter sa chance avec le R1T, attendu pour la fin de 2019, voire le début de l'année 2020. D'ici-là, le constructeur basé dans le Michigan se fait quelque peu discret, ou presque. Car un brevet repéré par Electrek nous donne une petite idée des futurs usages du R1T.Déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) le 11 janvier 2017, et mis au jour le 19 février 2019, le document en question repose sur un système de benne modulable selon les envies et les usages de l'utilisateur. Ici, l'idée est de « configurer » sa benne facilement en fonction des ses besoins. Au total, six types de module ont été imaginés par la marque.En premier lieu, la benne plate. Vient ensuite la benne munie de barres latérales, la benne dotée d'un module de chargement arrière, la benne équipée d'un double module de chargement (à l'arrière et sur le toit) ou encore deux bennes fermées, l'une recouvrant la partie supérieure du véhicule, l'autre non. Pour se faire une idée plus claire, des rendus 3D très réalistes ont été publiés sur le forum de Rivian.Il n'est cependant pas dit que le fabricant intègre ces extensions à son offre finale. Les proposer constituerait en revanche une valeur ajoutée certaine à son produit, en plus des performances premium offertes par sa motorisation électrique et ses batteries longue durée.En parlant de batterie, Rivian a d'ailleurs enregistré un autre brevet , en février, reposant sur une batterie amovible auxiliaire capable d'améliorer son rayon d'action.