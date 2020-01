Karma voudrait concurrencer Rivian et Tesla en sortant un pick-up électrique

Mauvaise passe financière

Une rude concurrence

Si le pick-up n'a clairement pas conquis le cœur des Européens, force est de constater que ce type de véhicule utilitaire léger règne presque en maître outre-Atlantique, tout particulièrement aux Etats-Unis. Quoi de plus normal, donc, pour les fabricants du secteur de proposer des déclinaisons électriques à l'heure où Tesla et Rivian mettent une pression constante, dans un contexte où le zéro émission semble être sur toutes les bouches.L'ensemble de ces événements a donc poussé Karma Automotive, racheté par la multinationale Wanxiang en 2014 après avoir fait faillite, d'imaginer un concept de pick-up électrique vraisemblablement présenté fin 2020. C'est tout du moins l'objectif annoncé par le patron des opérations, Kevin Pavlov, dans Bloomberg La tâche s'annonce cependant rude. En premier lieu, le constructeur de luxe basé en Californie traversait récemment une mauvaise passe financière . Problème : les investissements seront de mise pour concevoir un pick-up, puisqu'une nouvelle plateforme à quatre roues motrices sortira de terre au cours des prochains mois, laquelle bénéficiera également à un SUV haut de gamme.En second lieu, Karma s'attaque à un créneau déjà prisé par de sérieux concurrents : de Tesla ( CyberTruck ) à Rivian ( R1T ) en passant par Ford et General Motors. Le désormais célèbre véhicule d'Elon Musk s'affiche qui plus est à des prix « abordables » - entre 39 000 et 69 000 dollars selon les versions. Positionné sur les automobiles de luxe, Karma cherchera à proposer une grille tarifaire inférieure à sa Revero (135 000 dollars). Un geste suffisant pour convaincre les fans ? Pas si sûr.