Le constructeur Karma Automotive, dans une mauvaise passe financière, se restructure

Problèmes internes

Entre licenciements, changements de direction et nouveaux modèles

Source : Automotive News

Karma Automotive effectue également un remaniement de ses cadres. Elle a déjà nommé un nouveau directeur d'exploitation, Gilbert Villarreal, dont la tâche sera de superviser la restructuration de la marque.Dans son usine californienne, Karma Automotive, qui a dévoilé un concept-car entièrement électrique en mars dernier, dispose d'une capacité excédentaire de production : ses installations pourraient permettre de concevoir davantage de véhicules qu'elles n'en produisent actuellement (entre 500 et 1 000 Revero GT en sortent chaque année). La société fait toutefois face à des impayés et à des défauts d'approvisionnements en pièces détachées. Karma, qui perdrait ainsi environ 50 000 dollars à chaque vente d'une Revero GT (pour un prix de vente à 135 000 dollars) veut maintenir son niveau de production.Réagissant avec un plan d'entreprise appelé « 4+1 », la société souhaite donc proposer ses infrastructures à d'autres constructeurs et vendre ses compétences en ingénierie, en design et en processus de fabrication automobile.Les changements au sein de la direction illustrent les difficultés de Karma Automotive. Il y a deux semaines, Bob Kruse, un ancien ingénieur de General Motors, connu pour avoir participé à la mise au point de la Chevrolet Volt, a quitté Karma. Plus tôt dans l'année, le président Dennis Dougherty avait également surpris l'enseigne par son départ soudain.Aussi, le plan d'entreprise évoqué précédemment a impliqué l'embauche de Gilbert Villarreal, l'un des co-fondateurs deen 2012. Le porte-parole de l'enseigne, Dave Barthmuss, explique que «». Gilbert Villarreal devra ainsi gérer la restructuration, qui pourrait entraîner des licenciements parmi le millier d'employés que compte Karma. «», a déclaré Dave Barthmuss.Karma travaille désormais sur une version plus performante de la Revero GT. La société, qui ne produit actuellement que des véhicules électriques, prévoit également la conception d'un nouveau SUV.À noter que Karma Automotive est entièrement détenue par des investisseurs chinois qui, d'après le site WardsAuto , ont réduit leurs investissements de 400 millions de dollars, laissant 100 millions de dollars à l'entreprise.