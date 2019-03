Karma tease son concept-car 100% électrique Karma Vision, dessiné par Pininfarina

Karma Vision, une sportive électrique en approche ?

L'Italien Pininfarina à la rescousse

La vie de Karma Automotive n'a rien d'un long fleuve tranquille. Autrefois nommé, car fondée par Henrik Fisker, designer automobile célèbre pour avoir dessiné les BMW Z8, Aston Martin DB9 ou encore l'Aston Martin V8 Vantage, la jeune pousse américaine a tenté de se faire une place en commercialisant son propre véhicule hybride rechargeable, la Fisker Karma, en 2008.Mais le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous. Et en 2013, l'entreprise californienne fait face à d'importantes difficultés financières, tant et si bien que le chinois Wanxiang la rachète un an plus tard. La firme renaît de ses cendres sous un autre patronyme : Karma Automotive.De ce nouveau départ sortira alors de terre un modèle 100 % électrique récemmentpar l'entreprise, comme nous l'apprend un communiqué de presse publié sur PR Newswire Karma Vision, de son nom, fera ainsi l'objet d'une présentation dans le cadre du salon automobile de Shanghai 2019, organisé au Centre national des expositions et des congrès, du 16 au 25 avril. Et pour faire monter la sauce, rien de mieux qu'une petite photo nous dévoilant les lignes de ce qui s'apparente à une sportive électrique, dont la face avant est marquée par un logo central et des phares fuyants.Mais surtout, Karma Automotive a fait appel au savoir-faire du studio italien Pininfarina pour concevoir son produit. La firme transalpine a d'ailleurs exhibé sa splendide supercar Battista à l'occasion du salon automobile de Genève.Mis au jour en janvier dernier, le partenariat entre les deux parties permettra de développer des nouveaux produits conjointement, et de s'appuyer sur l'expertise de Pininfarina pour tenter de pénétrer en marché en plein explosion.