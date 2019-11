Tesla Cybertruck, l’impressionnant pick-up électrique venu d’ailleurs

La « Tesla touch » : le design...

Elon Musk préparerait-il en secret son escapade pour la planète qu'il convoite tant, Mars ? C'est la question qu'on se pose lorsqu'on découvre le design totalement « lunaire » de son pick-up qui aurait pu être aussi bien badgé « Space X » que Tesla. C'est à l'occasion d'une présentation tenue cette nuit en Californie par le très charismatique Elon Musk que la firme Tesla a levé le voile sur son septième véhicule électrique... un pick-up CyberTruck !C'est désormais chose faite, même si en matière d'annonce, le constructeur s'est tout de même fait damer le pion par Rivian et son R1T qui semble d'ailleurs bien décider - au vu de ses différentes annonces - à faire de l'ombre à Tesla. N'oublions pas aussi que le grand patron des pick-up, à savoir le F-150 de Ford , a lui aussi été promis dans une déclinaison 100% électrique.La concurrence est annoncée donc, mais il fallait bien compter sur les capacités d'Elon Musk et ses équipes pour faire quelque chose de... différent.C'est sûr, le design du CyberTruck qui serait inspiré du film Blade Runner, n'a pas manqué de surprendre l'audience avec une ligne des plus angulaires et une structure en acier inoxydable, extrêmement renforcé et visiblement conçu en une seule partie. C'est sûr que le tout lui donne clairement un look futuriste, qui pourrait presque passer inaperçu sur des photos satellites de Mars - Elon préparerait-il son excursion ?Qui dit pick-up dit forcément benne de chargement et c'est là que Tesla fait de nouveau la différence en présentant d'ores et déjà différentes visions de la configuration de cet espace. Pourquoi pas charger un quad Tesla tout aussi futuriste ou encore le transformer en espace camping. Les données importantes que ne manqueront pas de retenir les professionnels qui seraient séduits par ce pick-up sont l'importante capacité de chargement (1590 kg) et la possibilité de tracter jusqu'à 6,3 tonnes pour la version la plus performante à savoir le CyberTruck Tri Motor AWD.Comme toujours Tesla proposera plusieurs configurations de son engin. La première est équipée d'un seul moteur placé en position arrière. La puissance n'est pas communiquée, mais on apprend sur le site que le 0 à 60 MPH (soit 96 km/h) est réalisé en 6,5 secondes. Le pack de batteries (dont on ignore là aussi la capacité) promet plus de 400 km d'autonomie. Ces infos étant sur des données US, il s'agit vraisemblablement d'une autonomie selon le cycle américain EPA, plus dur encore que le cycle WLTP.Le Cybertruck devient plus performant dans sa version Dual Motor avec le 0 à 96 km/h en 4,5 secondes et une autonomie supérieure à 400 km (300 miles). La capacité de remorquage passe à 4,5 tonnes. Enfin la version à trois moteurs impressionne par sa capacité à tirer plus de 6 tonnes, mais aussi, et surtout par son accélération fulgurante puisque le 0 à 60 MPH serait expédié en 2.9 secondes. Elon Musk l'avait annoncé, son pick-up pourrait charger autant que le légendaire Ford F-150 et accélérer aussi fort qu'une Porsche 911.L'autonomie de cette version serait tout aussi impressionnante puisque Tesla évoque plus de 800 kilomètres (500 miles). Dommage en revanche, outre le fait de ne pas indiquer la puissance des batteries et des moteurs, le constructeur ne précise pas l'emplacement de ce troisième moteur. Y en aura-t-il deux en position arrière et un en position avant ?Dernier point néanmoins tout aussi impressionnant pour un pick-up, le Cybertruck semble offrir un espace de vie à bord digne d'un SUV.La console centrale est évidemment futuriste, avec un écran central unique à la manière de la Model 3 sauf qu'il est ici de 17 pouces... comme sur Model S et Model X . On remarque surtout la double rangée de trois sièges et une très large surface vitrée. Pas mal !Depuis la conférence de cette nuit, Tesla a mis en ligne son site de réservation tout en précisant qu'il sera possible de compléter la configuration lorsque la production démarrera en 2021. La version à trois moteurs sera lancée plus tard en 2022.Les tarifs démarrent à 39 900 dollars pour la version Single Motor, 49 900 dollars pour le Dual Motor AWD et 69 900 dollars pour le Tri Motor AWD. Des tarifs pour lesquels Tesla propose d'ores et déjà de souscrire à l'option de conduite autonome pour 7000 dollars. Un moyen d'en « sécuriser » le prix qui pourrait augmenter dans le futur, comme l'indique le configurateur en ligne.Le Tesla Cybertruck s'annonce donc une nouvelle fois comme un modèle disruptif et si vous êtes plutôt séduit par l'engin, sachez que vous pouvez manifester votre intention d'achat en payant 100 dollars... seulement. Les années à venir s'annoncent chargées pour Tesla qui doit par ailleurs sortir son petit SUV, le Tesla Model Y et son camion Tesla Semi . Tout un programme...