Ford annonce des versions électriques de plusieurs modèles iconiques, dont le pick-up F-150

Le plein de véhicules électriques bientôt chez Ford

L'autonomie, un facteur clé selon Ford

Source : InsideEVS

Outre undérivé de la Mustang, Ford va également décliner son imposantà la sauce «».Il y a un peu plus d'un an,, signant un partenariat avec Volkswagen pour l'utilisation de la plateforme MEB. Outre un crossover dérivé de la Mustang l'année prochaine, on apprend désormais que», a précisé, en charge du développement des véhicules électriques chez Ford.Ainsi, d'ici 2022, le constructeur américain pourrait proposer, sans oublier la possibilité d'entrevoir un. Ford conçoit néanmoins que ses premiers modèles ne seront pas forcément aussi abordables que souhaité, mais le constructeur espère queOutre le tarif,admet également quepour déclencher l'acte d'achat. Pour l'entreprise, il est donc impératif de proposer des véhicules zéro émission capables d'afficher(soit environ 480 km).La section logicielle, les mises à jour, ou encore le côté «» sont également des éléments très importants pour Ford. «» assure à nouveau Darren Palmer.Rappelons que le constructeur a déjà officialisé les version Hybrid de ses Fiesta et Focus